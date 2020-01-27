中国正处于疫情防控的关键阶段

哈通社/北京/1月27日 – 中国有信心、有决心、有能力取得疫情防控的胜利。

在周日（26日）于北京召开的新闻发布会上，中国国家卫生健康委员会主任马晓伟做出了这样的表态。

据这位中国官员介绍，目前冠状传染性有增强趋势。除西藏以外，全国30个省份有了确诊病例和疑似病例，港澳台及东南亚国家也有报告发现确诊病例。

他强调，疫情已进入“相对严重和复杂的阶段”。

根据他的预测，“疫情将持续一段时间。”但随着武汉地区采取人员管控的措施，以及各省份普遍启动了突发公共卫生事件一级响应，采取了相应措施，防控工作力度会进一步加强。预计在一段时间内，防控的措施会陆续产生作用，发挥效果。

据中国国家卫生健康委员会通报，截至1月26日北京时间24时，中国境内新型冠状病毒感染的肺炎累计确诊病例已达2,744例，其中重症病例461例，累计死亡病例80例，累计治愈出院51例。疑似病例5,794例。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府26日召开会议，讨论防止中国新型冠状病毒引起的肺炎向哈萨克斯坦境内扩散的应对方案，并决定即日起暂停对华72小时过境免签政策，加强边境检疫等工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】