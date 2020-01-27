中国政府总理视察武汉 官方延长新年假期

哈通社/北京/1月27日 -- 中国政府总理李克强当地时间27日抵达武汉，开始对这座疫情中心城市进行视察。

据中国政府网报道，“中国中共中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强27日抵达武汉，考察指导疫情防控工作，看望慰问患者和奋战在一线的医护人员”。

此外，中国官方新华社发布消息，为了“有效减少人员聚集，阻断疫情传播”，中国国务院发布了命令，将2020年农历新年假期延长至2月2日，2月3日起正常上班。

对于社会普遍关注的学生返校问题，国务院的通知要求“各地大专院校、中小学、幼儿园推迟开学，具体时间由教育部门另行通知。”

截至1月26日凌晨，新型冠状病毒累计确诊病例2744例，累计死亡病例80例。

中国国家卫生健康委员会主任马晓伟周日在北京表示，目前新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻复杂，处于防控关键时期。

中国中共中央政治局25日召开了一场重要会议，宣布成立应对疫情工作领导小组，并由李克强担任组长。

2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

中国官方表示，目前对致病的这一新型冠状病毒的详细信息了解依然有限，传染源还没有找到，传播致病的机理以及病毒变异情况还不清楚。作为一种新发的传染病，不排除一段时期病毒发生变化的可能，可能会有一些新的情况出现，病毒对不同年龄人群的危害程度也在变化。

为应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，全球科研机构和制药公司正加紧相关疫苗研发和抗病毒药物试验。

【编译：木合塔尔·木拉提】