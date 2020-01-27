阿布扎比王储：阿联酋非常注重与哈萨克斯坦的合作

哈通社/阿布扎比/1月27日--阿拉伯联合酋长国阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒·纳哈扬27同哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行会晤期间表示，阿拉伯联合酋长国非常注重与哈萨克斯坦的合作。

阿布扎比王储说："阿拉伯联合酋长国非常注重与哈萨克斯坦的合作，两国在加强合作方面具有巨大潜力。借此机会，我想特别指出阿联酋和哈萨克斯坦政府间委员会的工作成果。两国政府间委员会会议于2019年9月在阿布扎比举行。"

同时，阿布扎比王储还谈到了日益增长的贸易往来。

"近年来，两国间的贸易往来日益增长。阿联酋是最先与哈萨克斯坦建立贸易合作关系的阿拉伯国家之一，同时，哈萨克斯坦也成为了阿联酋在中亚的主要投资目的国。在这里，有必要特别指出两国间在航天航空领域的合作。搭载阿联酋首位宇航员的飞船于去年从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射基地发射。"王储说道。

同时，阿布扎比王储还表示，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬保持良好关系，为两国友好合作关系的不断扩大做出了巨大贡献。

【编译：阿依波塔】