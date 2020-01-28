经济部部长：要注重投资质量

哈通社/努尔苏丹/1月28日 --哈萨克斯坦政府第一副总理、国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫28日在政府例行会议上，就吸引投资问题指出一系列工作任务。

达列诺夫说：“在首任总统和总统下达的工作任务框架下，我们要重新审议并通过至2025年的工作计划。要保障2020年的经济增长达到4.7%-5%，需要制定确保固定资本投资达国内生产总值20%的相关计划，吸引直接外国投资至少280亿美元。”

经济部部长表示，根据已制定的引资计划，当前有价值44万亿坚戈的2033个项目。各州州长和相关部门负责人应对投资项目进行定期监督。

“今年要关注投资的质量。就投资质量问题，国家经济部将按月对投资项目进行监督管理，分季度将工作报告上交至政府例行工作会议。2020年要将非原料出口额增加30亿美金，出口额要达到186亿美元。贸易和一体化部同国家相关部门、阿塔梅肯企业家协会一同对各州具体情况进行分析，针对性开展国家政策，同时在制定至2025年贸易政策方面，将分析出来的具体问题考虑在内。哈萨克斯坦驻外国大使也要积极响应此项工作。”部长说道。

【编译：阿依波塔】