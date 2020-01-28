世卫组织修正对新型冠状病毒的全球危险性评估为“高”

哈通社/努尔苏丹/1月28日 -- 世界卫生组织（WTO）在27日（周一）表示，新型冠状病毒在全球范围的危险程度为“高”，在中国的危险程度则为“极高”。

据BBC报道，世卫组织承认其在此前发表的报告中，将病毒的全球危险性评估为“中等”并不恰当。不过，虽然世卫组织调整了病毒的危险程度，但仍未宣布疫情已形成全球紧急状态。

世卫组织总干事谭德塞与该组织西太平洋区域主任葛西健27日抵达北京，与中国政府当局及卫生专家讨论新型冠状病毒疫情。

源自中国武汉的新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎疫情已造成81人死亡，确诊病例接近4600例。

目前主要的患者集中在中国境内。

截止1月27日，海外确诊案例37例，零星分布在泰国、美国、澳大利亚、日本、韩国、尼泊尔、新加坡等11个国家。

美国国务院于1月27日提升对中国的旅游建议，将旅游警示提升到第三级别，建议避免所有不必须的对中国的出行计划。 并对疫情严重的湖北省的旅游警示提升到第四级，建议完全不要前往湖北。

哈萨克斯坦政府于26日下达了关于做好防止中国发生的新型冠状病毒疫情在哈萨克斯坦境内扩散的工作指示。

哈国政府暂时关闭了霍尔果斯的自由贸易区，强化了边境口岸的检疫措施，并建议公民暂停赴华公务行程，取消以个人目的或旅游目的前往中国地区的计划。

【编辑：木合塔尔·木拉提】