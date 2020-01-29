吉尔吉斯暂停从中国进口农产品

哈通社/努尔苏丹/1月29日 – 鉴于在中国出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情不断加剧，吉尔吉斯政府决定暂停从中国进口农业产品。

据 24.kz消息 ，在此之前，吉尔吉斯已经因同样的原因停止了从中国进口肉制品。当前的禁运令将持续至2月1日。

1月23日，吉尔吉斯当局已经关闭了该国与中国之间的边境。并于24日停止从中国进口肉制品。

每年吉尔吉斯都会从中国进口2万吨牛肉、猪肉和禽肉。

吉尔吉斯总统穆罕默德卡利·阿布加济耶夫表示，1月23日关闭边境最初是由于中国春节假期而采取的例行公事，但随着疫情的加剧，对边境的管控得到了强化，农产品的进口也被暂停。

不过吉尔吉斯政府同时强调，进口的停止是暂时性的，只要情况稳定下来，这一禁令就会被取消。该国农业部专家正在进行商议，已确定哪些产品可以继续进口，以及需要针对哪些产品延长禁令。

与此同时，该国各机构正针对产品安全保障及确保人民健康问题启动各自的准备工作。

吉尔吉斯卫生部部长科斯莫斯别克·乔尔蓬巴耶夫介绍称，吉尔吉斯目前有两座经过国际标准认证的病毒实验室，可以对冠状病毒的类型进行分析和确认。他还指出，世界卫生组织已经向吉尔吉斯方面表示，如果吉尔吉斯遇到特定的困难，将会及时伸出援手，因此如有需要会将相关采样送至国外进行分析。

吉尔吉斯政府已经成立了旨在防止新型冠状病毒感染的肺炎蔓延至吉尔吉斯境内的防控指挥部。该国与所有邻国之间的边境口岸均设立了防疫检查站，并在两个国际机场配备了检测旅客体温状态的设备，所有入境人员都将接受检测，特别是来自东亚和东南亚国家的旅客。与此同时，吉尔吉斯暂停了与中国之间的航线航班。

【编译：木合塔尔·木拉提】