世卫组织将再次讨论新型冠状病毒疫情是否已构成国际突发公共卫生事件

哈通社/努尔苏丹/1月30日 -- 世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）29日宣布决定，将于1月30日（周四）再次根据《国际卫生条例》在日内瓦就新型冠状病毒疫情（2019-nCoV）召开紧急委员会会议。

据 联合国新闻 报道，这次会议计划于日内瓦时间周四下午1:30分开始，新闻发布会暂定于日内瓦时间星期四晚7:30分举行。

委员会将就新型冠状病毒疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件以及应提出哪些建议对疫情进行管理，向总干事提供建议。

总干事的决定及委员会的建议将在世卫组织网站和新闻发布会上公布。

世卫组织总干事谭德塞曾在1月22日至23日就新型冠状病毒疫情召集了首次紧急委员会会议。在两天的讨论后，委员会认为，这一疫情“毫无疑问在中国是一个紧急情况，它尚未成为、但有可能成为全球性的卫生紧急情况。”

谭德塞率领的一个世卫组织代表团刚刚结束了对中国的访问。访问期间，谭德塞在北京会见了中国国家主席习近平及中国国务委员兼外交部长王毅和国家卫生健康委员会主任马晓伟。

访问结束时，谭德塞表示，遏制新型冠状病毒在中国乃至全球的传播是世卫组织的当务之急。

图片：世卫组织图片

【编辑：木合塔尔·木拉提】