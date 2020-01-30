九连株播棋全国锦标赛在阿特劳举行 巴甫洛达尔州夺男子组冠

哈通社/努尔苏丹/1月30日 – 巴甫洛达尔州男子代表队荣获九连株播棋哈萨克斯坦全国锦标赛冠军。

2019年九连株播棋哈萨克斯坦全国锦标赛日前在阿特劳举行。

来自全国13个州的代表队参加了这一哈萨克传统棋类运动的冠军角逐。

其中，由巴甫洛达尔州选手阿勒玛斯·赛里科夫、雷纳特·克雷巴耶夫、阿罕·法伊佐拉、阿尔达克·卡纳帕谢夫、扎纳特·卡伊莫勒丁以及包尔詹·阿布莱汗诺夫组成的男子代表队，赢得了大赛男子组的冠军。

在比赛中，巴甫洛达尔队除与曼格斯套队和塔拉兹队打成平手外，击败了其他所有的对手。

此次夺冠后，巴甫洛达尔州男子代表队的成员将有机会成为国家队成员，参与今后的国际赛事。

值得一提的是，今年1月24-26日，在阿拜诞辰175周年庆典活动框架之下，哈萨克伟人阿拜喜爱的游戏之一、九连珠播棋国际大赛在拉脱维亚奥莱恩举行。

九连珠播棋，哈萨克语为«тоғызқұмалақ»，哈萨克民族传统棋类游戏之一，诞生至今有千年历史，广泛流行于中亚哈萨克和吉尔吉斯民族当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】