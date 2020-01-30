国际突厥学院第三届会议在巴库举行

哈通社/巴库/1月30日--国际突厥学院科学理事会第三届会议30日在阿塞拜疆首都巴库举行。会议期间，吉尔吉斯坦教育和科学部秘书扎帕尔库勒·塔西耶夫将国际突厥学院理事会主席职务转交至阿塞拜疆教育部部长拜热莫夫。

会议就国际突厥学院2019年度工作进行了总结，并就2020年度工作计划进行了讨论。

会议决定将下一次会议在土耳其举办。

同时，会议代表就突厥国家共同节日、教育和科学领域的合作、科研项目等一系列问题进行了探讨。

会前接受记者采访的阿塞拜疆教育和科学部部长拜热莫夫说：“会议将就一系列活动的组织和举行进行讨论。宣扬突厥世界的伟人是学院的主要工作内容之一。我们将通过2020年度工作计划，其中包括纪念阿拜诞辰的相关活动。值得一提的是，关于阿拜的科学研讨会将于今天下午在阿塞拜疆国立大学举行。阿塞拜疆国立大学开设阿拜中心已有多年。今年，阿塞拜疆的各个大学将以圆桌会议、科学研讨会等形式举办纪念阿拜诞辰系列活动。阿塞拜疆代表团也将前往哈萨克斯坦和其他国家参加伟人的纪念活动。”

据悉，学院将于今年举办的纪念活动包括阿尔-法拉比诞辰1150周年、阿拜诞辰175周年、玛纳斯1025年、作家纳里曼·纳里马诺夫诞辰150周年等。

最后，会议代表和嘉宾参观了书展。

【编译：阿依波塔】