俄罗斯总理就发展欧亚经济联盟数字技术提出一系列建议

哈通社/阿拉木图/1月31日--俄罗斯新任总理米哈伊尔·米舒斯金31日在阿拉木图举行的“数字阿拉木图：全球经济的数字化未来”国际论坛期间表示，俄罗斯联邦愿意与欧亚经济联盟成员国分享在数字技术领域的经验。

米舒斯金说：“俄罗斯联邦愿意与欧亚经济联盟成员国分享在数字技术领域的经验。在这方面，我们需要共同的议程。数字技术已成为全球竞争的重要部分，我们不仅要应对竞争，更要战胜。”

据其表示，欧亚经济联盟的四大自由流动要素，劳动力、资本、商品和服务流动要汇聚在统一平台上。

据悉，欧亚经济联盟正在就统一就业制度、数字交通走廊生态系统、商品标记系统、海关和银行领域交换信息问题进行讨论。

米舒斯金表示，数字技术是全球竞争的核心。在这方面，第一、需要建立统一的数字平台，引入电子签名也将提上日程。第二、数据保护是任何信息系统的关键要素，所有的电子文档必须得到妥善保护。第三、要将联盟的商品和服务流动数字化。

根据此前报道，“数字阿拉木图”国际论坛今日阿拉木图开幕。

哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚和摩尔多瓦等国家的政府总理和代表出席了会议。

【编译：阿依波塔】