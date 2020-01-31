中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:24, 31 一月 2020 | GMT +6

    俄罗斯总理就发展欧亚经济联盟数字技术提出一系列建议

    None
    None
    哈通社/阿拉木图/1月31日--俄罗斯新任总理米哈伊尔·米舒斯金31日在阿拉木图举行的“数字阿拉木图：全球经济的数字化未来”国际论坛期间表示，俄罗斯联邦愿意与欧亚经济联盟成员国分享在数字技术领域的经验。

    米舒斯金说：“俄罗斯联邦愿意与欧亚经济联盟成员国分享在数字技术领域的经验。在这方面，我们需要共同的议程。数字技术已成为全球竞争的重要部分，我们不仅要应对竞争，更要战胜。”

    据其表示，欧亚经济联盟的四大自由流动要素，劳动力、资本、商品和服务流动要汇聚在统一平台上。

    据悉，欧亚经济联盟正在就统一就业制度、数字交通走廊生态系统、商品标记系统、海关和银行领域交换信息问题进行讨论。

    米舒斯金表示，数字技术是全球竞争的核心。在这方面，第一、需要建立统一的数字平台，引入电子签名也将提上日程。第二、数据保护是任何信息系统的关键要素，所有的电子文档必须得到妥善保护。第三、要将联盟的商品和服务流动数字化。

    根据此前报道，“数字阿拉木图”国际论坛今日阿拉木图开幕。

    哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚和摩尔多瓦等国家的政府总理和代表出席了会议。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    阿拉木图 欧亚经济联盟 俄罗斯 “全球化时代的数字化议程”国际论坛 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!