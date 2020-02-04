现代因部分中国造零部件断供暂停全车型生产

哈通社/努尔苏丹/2月4日-- 据韩联社报道， 因新型冠状病毒疫情造成中国造零部件供应中断，现代汽车劳资方面4日就此举行工作会议，决定暂停所有在韩生产线。

根据计划，蔚山第五工厂生产捷尼赛思的一条生产线当天上午已停工，第四工厂生产物流货车PORTER的一条生产线当天下午也停产。5日起蔚山5家工厂将依次停运生产线，7日全线停产。全州工厂和牙山工厂也分别于6日和7日停产。预计停产期间将持续至本月10-11日。停产期间，工厂将根据劳动法向工人支付平均工资70%的薪酬。

在中国零部件厂商受疫情影响推迟开工时间的情况下，现代汽车等国内整车企业的生产因线束库存耗尽而出现差池。由于在不同的车款安装不同的线束，厂商无法大量囤积该零部件库存。现代汽车工会方面称，国内也有线束生产厂家，公司确保相应产品供应后，停业时间有望缩短。

现代汽车方面表示，受新冠病毒疫情影响，中国地方政府将春节休假延长至2月9日，生产线束的国内合作企业在华工厂停产，因此公司也决定暂停生产，公司将扩大在国内和东南亚的采购规模，多方位应对，尽量缩减生产差池。起亚汽车则减少本周的产量，其生产线继续开工。