突厥议会外交部长理事会非例行会议在巴库举行

哈通社/巴库/2月6日-- 哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德率领的代表团6日出席突厥议会外交部长理事会非例行会议。

据外交部消息，阿塞拜疆外交部长埃尔马尔•马梅德亚罗、吉尔吉斯斯坦外长成吉斯·阿伊达尔别科夫、土耳其外交部部长迈乌吕特•查武什奥卢、乌兹别克斯坦外交部长阿卜杜勒阿齐兹·卡米洛夫和匈牙利外交和贸易部副部长莱万特·马蒂亚尔出席会议。

会议就与非突厥语国家合作委员会（突厥议会）建立合作关系、更改议会名称、“2040-突厥未来”规划等问题进行了讨论。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫于2019年10月15日，在第7届突厥语国家合作委员会会议期间当选为突厥语国家合作委员会荣誉主席。

外长穆合塔尔强调指出，首任总统于去年召开的第7届突厥语国家合作委员会会议期间提出的更改合作委员会名称和“2040-突厥未来”规划制定事项。

突厥语国家合作委员会（突厥议会）秘书长巴赫达特•阿穆列夫表示，国际社会对突厥议会的兴趣日益增长。同时，他指出制定“获得突厥议会观察员国和合作伙伴地位条例”的重要性。

同时，会议就突厥议会第8次会议时间和地点进行了讨论。

会议框架之下，哈外长同突厥语国家议会大会秘书长阿勒腾别克·玛茂苏珀夫举行了双边会谈。

【编译：阿依波塔】