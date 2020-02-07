世卫组织：很难预测新冠肺炎的疫情发展

哈通社/努尔苏丹/2月7日 -- 2019新型冠状病毒肺炎疫情在中国大陆持续肆虐，已经夺走636条生命，确诊病例也上升到3万1161例。世界卫生组织指出，中国的单日新增病例在两天前第一次减少，不过现在说中国新冠肺炎疫情正达到高峰还言之过早。世卫组织也呼吁各国尽早投入资源，支持预防和研究工作。

世界卫生组织在日内瓦召开记者会，公布疫情报告。专家指出，很难预测新冠肺炎的疫情发展。由于病毒可以循环传播，未来几天仍可能出现新增病例数量攀升，但目前来说情况稳定。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任莱恩表示：“很难做出任何相关预测，我们仍处于密集爆发阶段，要非常谨慎做出预测。”

世卫组织总干事谭德塞则再次强调，疫苗和治疗药物仍需时间研发，现阶段做好个人卫生防护至关重要，他也呼吁各国及早采取预防措施，遏制病毒传播。

他说：“每个人都可以做一些简单的事情，勤洗手，咳嗽或打喷嚏时用手肘捂住口鼻，这些是个人卫生。我们生来就是要确保世界安全，如果各国现在投资在预防和研究上，我们可以避免更多病例和花费。”

疫情蔓延迅速，许多国家的研究团队与时间赛跑，全力投入研发疫苗。在中国公布病毒全基因组序列的几天时间，美国的医疗机构就表示已经研发出用于疫苗的关键成分，并希望4月展开测试。法国的科研人员也在争分夺秒，巴斯德研究所表示，将在治疗麻疹的疫苗基础上进行研发，最早可以在5月投入生产。

【编辑：木合塔尔·木拉提】