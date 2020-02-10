阿塞拜疆议会非例行选举投票结束

哈通社/巴库/2月10日 – 当地时间2月9日19：00时，阿塞拜疆议会非例行选举投票全部结束。

根据统计数据显示，截至当天17：00时，共有2389754名公民参加了投票，占所有登记选民的44.84%。阿塞拜疆共有5329461名合法选民。

共有1315名候选人参加了此次议会选举，竞争125个议会席位，其中246人分属于19个政党。

候选人中女性占21%，男性占79%。

全国范围内共设立了5570个投票站。

来自上海合作组织、欧安组织等59个国际组织及58个国家的883名国际观察员将与阿塞拜疆本国监选员一起监督本次选举过程。

阿塞拜疆中央选举委员会将于10日公布初步计票结果。

阿塞拜疆国民议会选举原定于2020年11月举行。2019年12月2日，阿国民议会通过决议，呼吁总统尽快解散议会并提前举行议会选举。一些议员认为阿塞拜疆正在进行各项改革，立法机构也必须改革。总统阿利耶夫随后签署命令，解散国民议会并定于2020年2月9日提前举行议会选举。

阿塞拜疆宪法规定，阿议会实行一院制，是阿最高立法机关，称为«国民议会»，由125名议员组成，任期5年。上届国民议会于2015年11月选举产生，新阿塞拜疆党赢得议会多数席位。