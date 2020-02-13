尼格马图林会见世卫组织代表

哈通社/努尔苏丹/2月13日 --马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林13日同世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格率领的代表团举行会谈。

据马吉利斯（议会下院）消息，会谈期间，双方就实现卫生领域可持续发展目标、降低母婴死亡率和与各种疾病作斗争等问题进行了讨论。

尼格马图林表示，保护人民健康是世界各国共同的问题。在这方面，哈萨克斯坦同世卫组织保持了近30年的密切合作，特别是初级卫生保健方面，双方建立了良好合作。同时，议长谈到世卫组织于2014年在阿拉木图开设的远程医疗援助办公室，并回顾于1978年通过的《阿拉木图宣言》。如今，全国范围内引进先进技术、提高医护人员的专业水平工作正在逐步落实。

此外，议长就正在审议阶段的关于卫生健康的新法典向世卫组织代表进行了介绍。

汉斯·克鲁格指出，促进卫生健康方面，哈萨克斯坦具有巨大潜力。他表示，哈萨克斯坦甚至是初级卫生保健的发源地。同时，他对哈萨克斯坦的社会经济发展情况给予了高度评价，并就继续开展合作项目表达了意愿。

议长表示，世卫组织代表的丰富经验不仅对欧洲区域、更是对世界各国在同一目标上统一战线产生积极影响。

【编译：阿依波塔】