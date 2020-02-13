政府总理对突厥斯坦市基础设施建设情况进行工作视察

哈通社/突厥斯坦/2月13日--政府总理阿斯哈尔·马明13日对突厥斯坦市各类重大项目的建设情况进行了工作视察。

政府总理马明和突厥斯坦州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫对突厥斯坦新机场和连接新机场与突厥斯坦市的公路项目进程进行了了解。新机场距离突厥斯坦市16公里，将于今年9月交付使用。新机场 的 旅客吞吐量将达每年300万人次。

同时，政府总理对突厥斯坦市的行政大楼、少年宫、带游泳池体育馆、可容纳7000人的体育场、剧院、突厥斯坦州科学综合图书馆、霍加•阿赫梅特•亚萨维博物馆等多处大型工程项目进行了视察。

此外，马明对分别拥有120个房间的Rixos突厥斯坦和希尔顿欢朋 (Hampton by Hilton)酒店的建设进度，以及投资价值达800亿坚戈的多功能旅游综合体建设情况进行了了解。所有酒店项目将于今年交付使用。

马明表示，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫都特别关注突厥斯坦市的发展情况。突厥斯坦市将举行突厥语国家合作委员会（突厥议会）峰会，因此所有项目都要按时、高质量完成。

【编译：阿依波塔】