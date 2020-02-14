世卫组织：冠状病毒在中国境外的传播可能没有人们担心的那么严重

哈通社/努尔苏丹/2月14日 -- 随着2019冠状病毒感染数量的持续上升，世界卫生组织13日表示，有迹象表明，中国境外的疾病传播可能不是人们所担心的那样，用«冰山一角»来形容。

据联合国新闻报道，世界卫生组织卫生应急计划负责人迈克尔·瑞安表示：«我们没有看到中国以外的传播急剧增加»，但他同时敦促不要匆忙对此下结论。

据中国国家健康卫生委员会公布的数据，截至北京时间2月12日24时，中国大陆累计报告确诊病例为5万9804例，累计死亡病例1367例，现有疑似病例1万3435例。

据世界卫生组织报告，截至日内瓦时间13日下午4点，在中国以外，有24个国家报告出现447例病例和两例死亡病例：一起发生在菲律宾，另一起在日本。

瑞安表示，中国以外最大的感染集群是在日本横滨港被隔离的钻石公主号游轮上。迄今为止，游轮上已有218名乘客的2019冠状病毒检测呈阳性。

冬季常规检测显示无2019冠状病毒活动

瑞安向记者表示，在中国、新加坡和香港的医院对胸部疾病患者进行的常规冬季检测并没有显示出2019冠状病毒的广泛传播。

他说：«在急诊室，作为正常冬季呼吸道疾病监测的一部分，实验室一直在积极检测数千个未被怀疑感染2019冠状病毒的人的样本。»

他表示：«目前，我们在这些样本中并没有看到2019冠状病毒的活动，这表明这‘冰山’可能没有那么大，但我不能下保证。»

尽管如此，瑞安坚持认为，担心只检测到实际的一小部分病例是有理由的，因为疫情的确有可能存在人们所猜测的另一种可能。他补充说，除了针对先前冠状病毒疫情暴发——如2003年非典疫情——时期所使用的«标准抗病毒药物»，目前尚无针对2019冠状病毒病患者的特殊治疗。

瑞安解释说，疫苗和新药的研发需要很长时间，在敦促公共和私人投资来加入分散风险之前，需要数亿美元的巨额投资。

采用新规程导致感染统计数量激增

瑞安说，最新数据显示感染人数激增，这反映出中国当局诊断和报告病例的方式发生了变化。

他表示，从现在开始，仅在湖北省，受过训练的医疗专业人员有权根据胸部影像将疑似2019冠状病毒病例归类为临床诊断病例，而不必经过实验室确认。这使得临床医生可以更快地采取行动，报告病例，而不必等待实验室确认，这意味着人们可以更快地获得临床护理，还可以启动接触者追踪和其他重要公共卫生措施方面的公共卫生响应。»