哈萨克斯坦就进一步强化新冠病毒防控措施发布新决议

哈通社/努尔苏丹/2月19日--哈萨克斯坦卫生部新闻发言人迪亚斯·阿赫梅特沙利普19日表示，关于强化新冠病毒防控措施的新决议将从20日00:00起生效。

阿赫梅特沙利普表示，哈萨克斯坦首席卫生医师17日发布新决议。新决议将从今晚00:00期生效。该决议旨在进一步强化新冠病毒防控措施。

根据新决议，哈萨克斯坦将来自国外的公民分为3类，实施防控措施。

第一类、2月6日起到过中国境内的所有公民必须接受为期14天的强制隔离。此外，解除隔离后的10天内，将由当地医护人员进行远程观察。

第二类、来自有10例以上冠状病毒感染病例国家的公民，需要进行为期14天的居家隔离，外加10天的医护人员远程观察。

第三类、来自新冠病毒感染病例少于10例国家的公民，将由当地医生进行为期24天的远程观察。

阿赫梅特沙利普表示，违反者将根据哈萨克斯坦行政犯罪法第462条，接受处罚和罚款。当地执法人员和医务人员将对隔离公民进行监督。接受居家隔离的公民需要替亲朋好友考虑，严格按照规定实行隔离。同时，建议近期不要前往新冠病毒流行国家，延迟行程。

值得注意的是，截至目前，中国累计确诊病例74185例，死亡2004例，治愈14376例。正在对13.5万人实施密切的医疗观察。

【编译：阿依波塔】