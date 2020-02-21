世卫组织：中国以外疫情可能出现蔓延

哈通社/努尔苏丹/2月21日 -- 世界卫生组织表示，尽管在中国境内，2019冠状病毒的确诊病患出现放缓的趋势令人感到鼓舞，但现阶段不是自满的时候，同时警告在中国境外的疫情可能出现蔓延。

世卫透露，中国科学家目前正测试两款对抗病毒的药物，初步的临床结果预料将在三个星期内出炉。

世卫说目前在中国境外的所有病例中，有超过半数是钻石公主号游轮上的乘客。游轮确诊人数超过600人。

谭德塞说：«目前在中国以外地区的26个国家出现了1076起病例，死亡病例则有7起。»

中国则透露，目前在7万多起确诊病例中，共有29名外国公民在当地确诊感染冠状病毒。

国务院副秘书长丁向阳说：«其中在湖北是10例。其中有18人治愈出院，有两例死亡，有9人正在接受隔离治疗。»

自病毒疫情爆发以来，中国许多省市进行封城或小区封闭式管理。为了加强防疫工作，不少省市就善用科技之便，推出快速反应健康码，提高管控效率。

中国玉环市大麦屿街道党工委副书记张波说：«防疫工作从原先的封闭管理 到现在精准质控，很大程度上解决了群众出行不便的难题。»

防疫人员透过健康码，利用大数据的共享讯息来了解民众自行申报的健康状况和出行记录，更好的管控人流和通行计划。