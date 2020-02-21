贸易部长会见韩国驻哈大使 讨论两国经贸合作

哈通社/努尔苏丹/2月21日 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫20日会见了韩国驻哈大使金大植。

会谈在外交部办公大楼举行。

苏力坦诺夫表示，韩国是哈萨克斯坦重要的战略合作伙伴，双方有许多成功的双边合作案例，包括在努尔苏丹的晓星工业项目和在巴甫洛达尔的浦项钢铁合作项目等。

近几年两国经贸往来日益活跃，双边贸易额增长了2倍多。

部长指出，哈萨克斯坦生产的产品在韩国市场上广受好评，目前双方正在开展进一步合作，以明确更多符合韩国市场需求的出口产品。

会谈中，哈萨克斯坦方面向韩国方面提供了列有50多项主要产品的出口名录。相关合作在汽车组装制造业方面早已实施。

韩国大使对哈方提供的名录表示欢迎，并强调这些产品将在两国贸易活动中起到旗舰作用。

据巴赫特·苏力坦诺夫透露，贸易部代表团将于3月访问韩国，以寻求多元化和贸易关系发展的最佳解决方案。

值得一提的是，QazTrade与韩国发展署就消除关税壁垒、减少物流成本和研究建立新的运输通道等问题开展了讨论。哈萨克斯坦有望成为韩国扩展到中东和欧洲联络渠道的枢纽。

【编译：木合塔尔·木拉提】