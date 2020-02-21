哈通社/努尔苏丹/2月21日 -- 国际母语日的设立来源于孟加拉国提案，该提案于1999年在联合国教科文组织大会上获得通过。

自2000年以来，国际母语日的庆祝活动在全世界范围开展。

据估算，世界上约6000种语言中，至少有43%濒临灭绝。在教育系统和公共领域中占重要地位的语言，实际上只有几百种；数字领域中使用的语言，更是不到100种。

每两个星期就有一门语言消失，并带走与之关联的整个文化和知识遗产。

语言是保存和发展人类物质和非物质遗产最有力的工具。各种促进母语传播的运动，不仅有助于语言的多样化和多语种教育，而且能够提高对全世界各语言和文化传统的认识，以此在理解、容忍和对话的基础上，促成世界人民的团结。

随着越来越多的语言从世界消失，语言多样性越来越受到威胁。在全球范围内，40％的人口无法用他们所说或所了解的语言（母语）接受学校教育。尽管如此，以母语为基础的多语言教育正在取得进展，在公共生活中推广多语言的努力日趋多见。人们越来越认识到多语言教育的重要性，尤其是在学前教育阶段。

多语言和多文化社会通过多种语言以可持续的方式传播和保存传统知识和文化得以存续。

2020年国际母语日的庆祝主题是«语言无国界»。