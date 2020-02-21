欧亚经济联盟或将对家用电动汽车进口实施零关税

哈通社/努尔苏丹/2月21日 -- 欧亚经济委员会执委会发布消息称，支持到2020年底前对进口到欧亚经济联盟境内的电动汽车实施零关税，上述措施同样适用于自然人进口到联盟境内的电动汽车。最终决定将由欧亚经济委员会理事会作出。

欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇表示，上述措施有助于建立欧亚经济联盟电动汽车市场，发展电动汽车生产和建设充电设施。他说：«建立欧亚经济联盟电动汽车市场，应优先发展基础设施和建充电设施。其次是要在联盟内部组织生产，目前已有3个成员国正在着手这项工作。»

据悉，欧亚经济联盟曾于2016年9月—2017年8月对进口电动汽车实施零关税。在此期间，白俄罗斯电动汽车进口数量增长3倍，进口金额增长7倍。但从联盟其他成员国进口情况来看，未能达到形成电动汽车市场的预期目标，且当时的零关税政策不适用于进口家用电动汽车。

根据《2018-2020年关于在欧亚经济联盟成员国促进轮式电动汽车生产和使用的行动计划》，欧亚经济联盟将为成员国研发生产电动汽车提供补贴，同时下调联盟不能生产的电动汽车零备件、充电及维修设施进口关税税率。