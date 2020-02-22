新冠疫情在欧洲与中东扩散

哈通社/努尔苏丹/2月22日--据外媒综合报道，随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，本周，疫情正进一步朝欧洲与中东扩散。

意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰萨（Roberto Speranza）2月21日说，意大利出现了首例新冠肺炎死亡病例，并且正在出现德国及法国已有的本地人传人感染群。

当天，意大利北部地区共新增17例新冠病毒肺炎感染病例，累计确诊达20例，还有一位在威尼托大区确诊的78岁男性在北部城市帕多瓦死亡，为意大利境内首例、欧洲第二例新冠肺炎死亡病例。

根据目前了解到的信息，这些新增病例均未有中国旅行史。其中，有15例来自威尼托大区以西的伦巴第大区，2例来自威尼托大区，感染源未明。

这意味着意大利已出现了二代传播的感染途径，该国在1月30日已停飞了所有往返中国的航班。其此前确诊的3例病例中，有2例为武汉抵意的中国游客，1例为意大利人，后者经两周抗病毒治疗，其多次检测结果已呈阴性。

此外，据中国卫健委发布的消息，截至2月21日24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例53284例（其中重症病例11477例），累计治愈出院病例20659例，累计死亡病例2345例，累计报告确诊病例76288例，现有疑似病例5365例。累计追踪到密切接触者618915人，尚在医学观察的密切接触者113564人。

【编辑：阿依波塔】