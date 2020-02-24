哈萨克斯坦结核病防治水平位居全球前列

哈通社/阿拉木图/2月24日 – 哈萨克斯坦卫生部国立肺心病学中心主任马利克·阿德恩诺夫称，哈萨克斯坦医疗机构目前已经可以实现在2个小时内完成对肺结核病的确诊。

专家指出，哈萨克斯坦的结核病流行状况总体稳定。最近的十年间，该疾病的确诊人数下降了3倍有余：2009年每1万人中的结核病患者人数是105.3人，而2019年为45.6人。

2019年登记在册的结核病确诊患者总数为13894人，较2018年减少了813人。

哈萨克斯坦卫生部国立肺心病学中心主任马利克·阿德恩诺夫表示，目前正在根据2014~2020年防治规划方案开展相关工作。

在哈萨克斯坦，对结核病的诊断和治疗都是免费的。国家预算将承担相关医疗结构的诊治费用。

与此同时，为了进一步确保早发现、早治疗，已在全国范围内完成了符合国际标准的初级卫生保健网络的普及。

马利克·阿德恩诺夫表示，哈萨克斯坦在防治肺结核病方面处于世界领先水平。目前，世界卫生组织推荐的新药和新技术已经被用于临床应用，基于此，可在2小时内完成对结核病的确诊，并在短期内对复杂和突然的疾病情况进行及时治疗。

统计数据显示，每年全球有170万人因结核病死亡，新发结核病患者达到了每年1000万人。

【编译：木合塔尔·木拉提】