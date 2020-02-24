政府总理马明同欧亚经济委员会执行会主席举行会谈

哈通社/努尔苏丹/2月24日--哈萨克斯坦政府总理阿哈斯哈尔·马明24日会见自2020年2月起正式就职的欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇。

据总理官网消息，马明表示，正如大家所知，整合提议是由哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也非常关注欧亚经济联盟的发展问题。

据其介绍，自与欧亚经济联盟建立合作以来，哈萨克斯坦同联盟国家之间的贸易总额增长23.3%，从160.3亿美增长至200.1亿美元。来自欧亚联盟国的投资额超过55亿美元，合资企业数量增加2倍，达1.2万家。

同时，总理表示，欧亚经济联盟国内部市场还存在66个障碍。

«需要消除障碍、保障商品、服务、资本和劳动力自由，以及就增长欧亚经济联盟成员国之间的相互贸易问题开展工作。这将为欧亚经济联盟国居民通过整合项目实现盈利方面产生积极影响。»马明说。

会谈期间，双方就至2025年欧亚经济一体化战略方向草案、遵守欧亚经济委员会规定等一系列问题进行了讨论。

政府第一副总理兼财政部部长阿里汗·斯玛伊洛夫、哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫，以及欧亚经济委员会执委会主席秘书长齐诺夫斯基出席会谈。

【编译：阿依波塔】