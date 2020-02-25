世卫组织：要为潜在的大流行做好准备

哈通社/努尔苏丹/2月25日 -- 世界卫生组织总干事谭德塞24日在日内瓦举行的记者会上表示， 2019冠状病毒疫情的确有可能出现全球大流行的可能，但世界卫生组织的评估是：目前还没有到这种地步。

他表示，意大利、伊朗和韩国病例的突然增加令人深感关切。关于这些病例增加是否意味着这一疾病现在已经成为一种全球流行病存在很多猜测。决定是否使用«大流行»一词来描述一种流行病，是基于对这种病毒的地理传播、造成的疾病的严重性及其对整个社会的影响的持续评估，而目前还没有看到这种病毒在全球不受控制地蔓延以及出现大规模的严重疾病或死亡。

谭德塞表示， 现在使用«大流行»这个词不符合事实，但它肯定会引起恐惧。

他指出，现在不是花精力去关注用什么词的时候，现在是所有国家、社区、家庭和个人集中精力进行遏制努力，同时尽我们所能为潜在的大流行做好准备的时候。

联合专家小组结论

谭德塞表示，今天早些时候，世卫组织-中国联合专家小组结束了对中国的访问并提交了报告。这个团队去过几个不同的省份，包括武汉。该小组就病毒的传播性、疾病的严重程度以及所采取措施的影响做出了一系列的评估。联合小组在中国考察后得出的一个结论是：病毒的DNA没有出现显著变化。

他说，专家们发现，这一流行病在1月23日至2月2日期间达到高峰并趋于稳定，此后一直在稳步下降。他们发现，武汉的死亡率在2%到4%之间，而武汉以外的地区为0.7%。对于患有轻微疾病的人来说，康复时间约为两周，而患有严重或危重疾病的人则可在三到六周内康复。该小组表示，在中国采取的措施避免了大量病例的出现。

谭德塞表示，该报告包含了大量其他信息，强调了至今仍然没有答案的一些问题，并提出了22条建议。明天，世卫组织助理总干事、世卫组织-中国联合专家小组组长艾尔沃德博士将代表联合小组提供更多细节。

优先事项

谭德塞指出，遏制疫情蔓延没有放之四海而皆准的方法。每个国家都必须根据自己的情况进行风险评估。世卫组织也在继续进行自己的风险评估，并全天候监测疫情的演变。但是，应该给所有国家带来希望、勇气和信心的关键信息是：这种病毒是可以控制的。事实上，有许多国家已经做到了这一点。

他表示，目前人们需要保证三个优先事项：所有国家都必须优先保护卫生工作者；第二，必须让社区参与进来，保护最有可能罹患严重疾病的人，特别是老年人和有潜在健康问题的人；第三，必须保护最脆弱的国家，尽最大努力在有能力的国家控制疾病的流行。

谭德塞表示，截至日内瓦时间今天早晨6点，中国已向世卫组织报告7万7362例2019冠状病毒病病例，包括2618例死亡病例。在过去24小时内，中国报告了416例新确诊病例，150例死亡病例。在中国以外地区，现在有28个国家共报告出现2074例病例，23例死亡病例。他表示，世卫组织对中国病例的持续下降感到鼓舞。

谭德塞强调，2019冠状病毒疫情是国际社会面临的一个共同威胁。我们只能一起面对，一起努力克服。当我们共同采取行动时，显示出的集体力量无比强大。如果独善其身或是单独采取行动，我们注定失败。如果团结一致，我们最终将取得胜利。