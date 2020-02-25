马明会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫

哈通社/努尔苏丹/2月25日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明25日在塔什干同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行会晤。

马明在会谈中说：“哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与您一起奠定了新的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦双边战略合作关系基础。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫继续延续外交政策方向的前提下，重视与乌兹别克斯坦之间的互利与长期合作发展。”

哈萨克斯坦政府总理指出了双边合作关系的高速发展趋势。

会谈中，双方就经贸、投资、水利、能源、过境运输、建筑、农业、纺织、汽车工业、人文、旅游、环保和其他领域合作关系问题进行了讨论。

双方共同指出，两国成功举行地区间合作论坛充分展现了双方为进一步扩大战略伙伴关系的努力。

据了解，首届哈乌区地区间合作论坛于2018年11月16日在奇姆肯特举行。今年2月26日，第二届哈乌地区间合作论坛将在乌兹别克斯坦花拉子模州乌尔根奇市举行，哈乌政府首脑为首的300多名代表将出席论坛，预计签署40多项合作协议。

据悉，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的重要贸易伙伴。2019年，双边贸易总额达41亿美元。根据预测，这一数据2020年底达到50亿美元。

【编译：小穆】