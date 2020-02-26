哈通社/突厥斯坦/2月26日 – 突厥斯坦州医疗旅游业发展方兴未艾。

据当地医疗部门透露，随着本地医疗水平的日益提升，突厥斯坦州各类医院正在成为越来越多邻国公民求医就诊的主要选择。

目前，从吉尔吉斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国前来就诊和疗养患者数量逐年增长，并进一步带动了当地其他服务行业的发展。

以突厥斯坦州州立医院为例，作为全州领先的医疗机构，该医院除为当地居民提供专业和高效的医疗服务的同时，每年还会接待相当数量的外国患者。

去年，该院就为100多位外国公民提供了医疗服务。

州立医院拥有30多位熟练掌握外语的专业医护人员，且根据相关人才培养方案，院方还派遣医疗人员前往俄罗斯、德国、乌克兰、印度、韩国、西班牙和以色列等国家的高级医疗机构接受申请外科、骨科、放射诊断及其他临床医学内容的进修。

此外，通过与外国同行之间的合作，常有外国专家学者来到突厥斯坦州开展医疗合作诊断和培训课程教学等工作。

目前，州立医院下辖两个分院18个科室超过1800名医护人员，为全州所有县乡群众，根据转诊报告提供免费医疗服务。对于偏远地区的急诊患者，紧急救助部门会通过急救运输机提供紧急救护。

【编译：木合塔尔·木拉提】