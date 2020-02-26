摩根士丹利上调俄罗斯经济增长预期

哈通社/努尔苏丹/2月26日 -- 据国际文传电讯社消息，摩根士丹利重新评估2020-2021年俄罗斯经济增长预期，认为在更为宽松财政及货币政策的条件下，2020年俄罗斯经济增长率将从1.7%升至1.9%，2021年从2%升至2.2%。

摩根士丹利认为，俄罗斯政府致力于实现经济从«稳定模式»向«加速增长模式»转型。

一是政府从央行回购储蓄银行股份，使得利用国家福利基金用于支付社会支出成为可能，这实质上相当于«准财政支出»。

二是政府将采取措施提高国家项目的有效性。

三是央行注意到短期内存在通缩风险，这为进一步放宽货币政策提供了空间。预计2020年俄市场基准利率将维持在5.5%的水平。

此外，俄罗斯证券市场在整个东欧、中东及非洲地区也最具吸引力。

摩根士丹利是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。

摩根士丹利目前在全球42个国家的1300多个城市设有代表处，雇员总数达6万多人，公司的客户包括公司，政府，机构和个人。

摩根士丹利在2008年9月将公司的注册地位更改为«银行控股公司»。

【编辑：木合塔尔·木拉提】