阿拉木图动物园为北极熊阿勒库尔庆祝节日

哈通社/阿拉木图/2月28日 – 阿拉木图动物园27日举行活动，庆祝国际北极熊日。

阿拉木图动物园中唯一的一头北极熊名叫阿勒库尔。

为了庆祝这个属于阿勒库尔的节日，饲养员们为他精心准备了由肉、鱼和水果制成的特制蛋糕。

今年，阿勒库尔将年满30周岁。阿勒库尔1989年出生于俄罗斯的加里宁格勒，并于1990年被送至阿拉木图。

2017年，阿拉木图动物园进行了一次大型翻修，为阿勒库尔改善了居住环境，更换了没有铁丝网围栏的新居所。

阿勒库尔曾产下一个熊仔——乌穆卡，目前生活在捷克动物园。

一般而言，动物园中的北极熊平均寿命能够达到40岁。而在野生环境下的北极熊平均寿命约为20~30岁。

每年的2月27日是国际北极熊日(International Polar Bear Day)。

根据学者们的估计，全球范围内目前约有2~2.5万头北极熊，冰雪消融导致该物种种群数量的锐减。

如果全球气候环境的变化保持目前的态势，到2050年北极熊数量将锐减至现有的1/3。

此外，石油开发也威胁着北极熊的生存。

2008年，美国将北极熊列入了濒危红皮书。

【编译：木合塔尔·木拉提】