歌曲《甜蜜的卡蒂莎》诞生背后的传奇故事

哈通社/努尔苏丹/2月28日 -- 著名的哈萨克吟游诗人阿坎·库拉慕沙吾勒曾经创作过一首歌曲——《甜蜜的卡蒂莎》。

不可否认，每一个听过这首悠扬动听而又直击人心的歌曲的人，都会发自内心的为歌曲中所讲述的主人公卡蒂莎的命运感到揪心与牵挂。

遗憾的是，这首古老的歌曲传唱至今的版本并不完整，在历史的长河之中，歌曲的许多唱段已经遗失。而在人们口耳相传的传说当中，关于这首歌曲的创作故事也出现了许多不同的版本。

我们今天同大家分享的，便是其中一个传说。





那是阿坎刚成为吟游诗人，开始在游历的时候。有一天，阿坎来到了一位远近闻名的富豪伊布拉伊的村庄，恰好村里正在举办庆祝新生儿诞生的宴会。

速来热爱和尊敬艺术家的哈萨克人，速来喜爱在宴会上登场的歌者，何况来人是一位已经小有名气的吟游诗人呢？阿坎的到访，自然受到了村民们热情的欢迎。

但另一方面，关于阿坎的一些流言蜚语也抢先他一步，传到了这个村庄当中，因此，虽然收到了礼遇，但在宴会期间，坐在主宾席上的阿坎身边，并没有其他人落座。

相互小声的诉说阿坎«与妖魔有染，会勾魂法术»的传言的姑娘们，更是对他感到有些害怕。

无论是吟游诗人自己，还是席间的姑娘小伙儿们，此刻都显得非常难受，这也让宴会的氛围颇为尴尬。

就在此时，一位名叫卡蒂莎的姑娘说«我要坐在阿坎大哥的身边»，随后便落落大方的走过众人，坐在了诗人的身旁。这一举动大大的缓解了现场的氛围，也令歌手在心中对这位如丝绸般美丽而善良的姑娘产生了好感。

宴会照常进行，随着阿坎嘹亮的歌声、动听的音乐，以及他分享的种种吸引人的传奇故事，人们很快将那些流言抛之脑后，诗人所在的餐桌四周聚拢的人也越来越多。

不过，听闻自己的妹妹坐在一位吟游诗人的身旁的消息后，卡蒂莎的哥哥们立刻指派她的两个嫂子前去，打算将其带走。

但是，卡蒂莎没有听从要求起身，而诗人也不希望姑娘离开。此刻，日出将至，两人之间已经萌生了一丝情愫。

就在宴会即将散场，卡蒂莎也终于将要打算离去时，阿坎突然拨动了琴弦，唱起了歌谣。

这段歌谣不再是简短的短歌，而是一首长久而温柔的抒情故事。

歌曲中不断重复的«你的丈夫年已八旬啊我的卡蒂莎»，据传是因为卡蒂莎被家人很早就许配给了一个年老的富翁为妾。

但倔强而勇敢的姑娘，对这场被指派的婚宴，做出了坚定的反抗。

经历了令人动容的抗争后，卡蒂莎摆脱了不幸婚姻的束缚，并重新与一个自己所爱的同龄人定下了婚约。

歌手以这首歌曲，赞颂了姑娘的勇气与毅力，并借此表达了自己对她的钦慕与敬意。

据传，这首歌曲原有90个小节，遗憾的是，随着漫漫长河般的历史，流传至今的曲段已经遗失了其中的大部分内容。

1988年，由作家凯罗拉·朱兹巴索夫所整理出版的著作《艺术集》中，收录了《甜蜜的卡蒂莎》的三个段落的内容。

有传闻称，歌曲中的姑娘卡蒂莎后来与名叫苏莱曼的青年结为夫妻，育有三个女儿和两个儿子，并于1953年去世。

而这首传唱至今的歌曲《甜蜜的卡蒂莎》，曾被许多知名的乐手演唱，包括：阿姆列·卡沙乌巴耶夫、法力夫拉·库尔曼哈力耶夫以及居素朴别克·叶列别科夫等。

许多现代音乐人，如凯拉特·巴依波斯诺夫、拉玛赞·斯塔姆哈兹耶夫、高哈尔·阿里穆别科娃、青年组合等也曾对歌曲进行改编创作。

注：吟游诗人（сал-сері）是哈萨克传统社会中特有的一种艺人与歌者，他们多位英俊潇洒而又身怀才艺的青年，在民间游历，用歌声传唱人民的生活、赞颂爱情的伟大、赞美女性的魅力与自己对她们的钦慕，深受人民的喜爱。

【编译：木合塔尔·木拉提】