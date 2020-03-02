哈萨克斯坦驻华大使：中国拥有强大快速的动员和应对能力

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫近日就中国抗击新冠病毒接受中国人民日报采访。

面对疫情的巨大挑战，中国人民团结一致，表现出强大的凝聚力。中国采取了一系列务实措施来支持企业恢复生产。共同面临的挑战将我们团结在一起。

新冠肺炎疫情发生以来，哈萨克斯坦高度赞赏中国政府对疫情防控工作展开的全面而高效的部署。得益于各级机构的努力协调以及无私奉献，中国在很短时间内就陆续建成了火神山医院、雷神山医院两个集中收治医院。并非每个国家都能在如此短时间内广泛协调社会力量，中国出色地完成了这一艰巨任务。

面对疫情的巨大挑战，中国人民团结一致，表现出强大的凝聚力。全国各地医护人员驰援武汉，在抗疫一线无私忘我地工作。很多普通民众自发捐献医疗防护设备，为遏制疫情作出切实贡献。一些医用物资制造企业几乎24小时不停产，以满足疫情防控工作的需要。中国科研人员在药品、检测试剂和疫苗研发方面取得了明显进展。中国采取的果断及时全面的防控措施已取得显著效果。目前，每日新增确诊病例大幅减少，治愈出院人数快速增加。

与此同时，中国一直与世界卫生组织和其他各方就新冠病毒信息保持及时沟通，这对于确保国际社会有效遏制病毒蔓延至关重要。哈萨克斯坦正考虑与中国等其他国家科研人员在这一领域展开合作，希望在加强对病毒研究方面作出贡献。

目前，中国各企业正有序复工复产。中国采取了一系列务实措施来支持企业恢复生产。比如，对企业实施水电优惠政策、降低企业贷款利率、减免税费、减免小微企业房租等等。诸如此类的支持性措施，在一定程度上减少了疫情对企业造成的影响，有利于国家经济恢复稳定增长。

哈中发展永久全面战略伙伴关系，两国是睦邻友好的典范。哈萨克斯坦是最早表示支持中国并愿为抗击疫情提供所有可能援助的国家之一。疫情暴发后，哈萨克斯坦政府立即决定向中国提供包括医用手套、医用口罩等医疗物资的人道主义援助。

哈萨克斯坦人民积极表达了对中国人民的支持。许多哈萨克斯坦媒体都发布了为武汉加油的内容，反映了哈萨克斯坦社会各界对中国人民抗击疫情的高度声援。对于中国朋友为哈萨克斯坦公民从武汉返回哈萨克斯坦所提供的帮助，我表示非常感谢。

共同面临的挑战将我们团结在一起。我想向中国朋友表示，我们两国人民的友谊不可动摇，中国人民永远可以在哈萨克斯坦人民这里得到理解和支持。

面对这场疫情防控阻击战的考验，中国拥有强大快速的动员和应对能力。我相信，中国一定会尽快战胜疫情。祝愿所有患者早日康复。





来源：哈萨克斯坦驻华大使馆官方微信平台