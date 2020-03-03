来自九个国家的选手齐聚克孜勒奥尔达 争夺九连株播棋亚洲杯冠军

哈通社/努尔苏丹/3月3日 – 旨在纪念国家和社会功勋人士纳勒霍扎·叶尔格什巴耶夫的首届九连株播棋（тоғызқұмалақ）亚洲亚洲杯公开赛2日在克孜勒奥尔达正式开赛。

根据国际九连株播棋联合会消息，克孜勒奥尔达市市长努尔别克·纳利巴耶夫、国际九连株播棋联合会副主席马赫萨特·硕塔耶夫以及克孜勒奥尔达州九连株播棋联合会主席阿布德卡德尔·叶尔格什巴耶夫等出席了大赛开幕式。

值得一提的是，在此次大赛框架下，蒙古国九连株播棋联合会主席多勒岱·叶尔伯乐向克孜勒奥尔达州九连株播棋联合会主席阿布德卡德尔·叶尔格什巴耶夫颁发了«荣誉奖章»。

来自九个国家，即哈萨克斯坦、阿富汗、阿塞拜疆、吉尔吉斯、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、俄罗斯和蒙古国的262名选手参加了本次大赛。

大赛分为经典和快棋两种模式，按照9棋组、17岁以下组和成年男、女组共四个组别进行比赛。

3月6日将公布大赛获胜者名单。

值得一提的是，这是九连株播棋哈萨克传统棋类运动首次在国内举办亚洲杯公开赛。

在此之前，九连株播棋已经形成了州级、共和国级以及国际级的大赛赛制，并成功多年举办各级别赛事。

注：九连珠播棋，哈萨克语为тоғызқұмалақ，是哈萨克民族传统棋类游戏之一，诞生至今有千年历史，广泛流行于中亚哈萨克和吉尔吉斯民族当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】