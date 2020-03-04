大部分留华大学生正通过网络方式继续学业

哈通社/努尔苏丹/3月4日 – 由于新冠肺炎疫情而无法前往中国的哈萨克斯坦在华留学生，正在通过网络在线课程方式继续学业。

外交部新闻发言人阿伊别克·司马迪亚洛夫3日在新闻发布会上对哈通社记者表示，绝大多数的哈萨克斯坦在华留学生目前都已经离开了中国。

“上个月，大学生们的假期得到了延长。而本月开始，虽然已经有不少中国大学恢复了教学，但不少选择了网络授课的方式。目前，大部分我国留学生都是在家中通过这种方式，继续其在中国大学的教育课程的。当然，我不能说所有的中国大学都采取了这种授课方式。毕竟，并不是所有的中国大学都有这种条件。”他说。

那么，在缺乏此类网络授课技术支持的中国高校留学的学生，将如何完成后续的学业？外交部发言人表示，这就需要留学生与校方直接联系，以协商解决的方法。

“如果留学生是‘博拉沙克’奖学金框架下的公派，将由我们负责进行联系洽谈。但我们无权插手个人留学的相关事务。他们需要自行联系校方。”他说。

外交部发言人同时强调，目前尚有一部分留学生仍留在疫情中心城市武汉。

【编译：木合塔尔·木拉提】