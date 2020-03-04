世卫组织：哈萨克斯坦慢性病患者护理质量显著改进

哈通社/努尔苏丹/3月4日 – 世界卫生组织在2020年第98期简报中表示，哈萨克斯坦改进慢性病患者护理质量的项目促使慢性病患者的护理质量得到了显著改进。

据世卫组织官网消息，世卫组织于2014 年 11 月至 2015 年 11 月期间，在巴甫洛达尔和彼得罗巴甫洛夫斯克的七家综合诊所实施了支持性、跨学科的质量改进项目。

该项目的主要目的是旨在评估哈萨克斯坦疾病管理项目对高血压、糖尿病和慢性心力衰竭患者护理质量指标的影响。

项目实施过程中，在每个诊所中都成立了质量改进团队并引入了质量改进工具，包括患者流程图、决策支持工具、患者登记表、患者复诊提醒流程、对患者自我管理以及患者随诊的支持，并根据疾病控制程度来调整强度。

诊所团队在一年内举行了四次为期 3 天的互动式学习会议，并进行了额外的指导考察。

实施工作由五名当地协调员和经过国际顾问培训的顾问管理，国家和地区指导委员会监测进展。

报告指出，该项目取得了良好的结果。2015 年 7 月至 10 月期间，血压达到推荐标准的高血压患者的比例从 24% (101/424) 增至 56% (228/409)。在糖尿病患者中，近期接受眼科检查的患者比例从 26% (101/391) 增至 71% (308/433)；接受低密度脂蛋白胆固醇测定的患者比例从 57% (221/391) 增至 85% (369/433)；接受白蛋白/肌酐比值测定的患者比例从 11% (44/391) 增至 49% (212/433)。接受超声心动图检查的慢性心力衰竭患者比例从 91% (128/140) 增至 99% (157/158)。所有患者都为自己设定了自我管理目标。

世卫组织表示这个强化支持性多维项目促使慢性病患者的护理质量显著改进，并建议进一步加大投资，提高指导能力，在哈萨克斯坦全国范围内推广该项目。

【编辑：木合塔尔·木拉提】