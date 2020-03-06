央行副行长谈新冠病毒对哈萨克斯坦经济的影响

哈通社/阿拉木图/3月6日 – 哈萨克斯坦央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃就影响货币市场的外部因素进行了介绍。

此外，她还谈到了央行为稳定市场而采取的相关措施。

“新型病毒的全球蔓延，已经成为了国际经济的首要威胁。金融市场经济增速显著放缓，所有的预期数据都并不令人满意。美联储、加拿大银行、澳大利亚中央银行均采取了降息的决定。疫情从中国蔓延至其他国家，导致投资者从发展中国家撤离。这一情况也对哈萨克斯坦的经济造成了影响。”她说。

坚戈汇率是自动稳定以抵抗外部冲击的因素。

1月石油价格从60美元下降到了50美元每桶。与此同时，卢布下跌了4.5%，印尼卢比下跌了4.9%。墨西哥、土耳其、巴西和阿联酋的货币也下跌了4.9%。

印度尼西亚和巴西中央银行已宣布实施货币干预措施。

副行长表示，坚戈在一个月内下跌了0.6%。由于一月份是纳税期，来自出口商的资金对坚戈的汇率起到了一定的稳定作用。不过在纳税期后坚戈汇率并没有得到改善。

“2月24~28日石油价格每桶由57下跌至50.5美元，跌幅达11%。这导致货币市场对外币的需求增加。为了稳定货币市场的情况，央行在2月的最后几天实施了干预措施。”她说。

央行在2月共售出了9480万美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】