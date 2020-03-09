国际货币基金组织呼吁加速恢复市场供求

哈通社/努尔苏丹/3月9日 -- 据外媒报道，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃3月4日在记者会上表示，新冠肺炎疫情对全球经济造成了重大冲击。随着疫情迅速传播，超过三分之一的成员都直接受到了影响，这已经不再是一个地区性事件，而是一个全球问题。

格奥尔基耶娃表示，疫情对市场供需关系也造成了异常冲击。限制流动的防控措施、信贷紧缩以及更高的经商成本，都将扰乱供需关系。由于更高的不确定性，市场需求也将下降，这些影响都将跨境溢出。经验显示，疾病造成的经济损失有三分之一是直接损失，表现为生命损失、工作场所被关闭和人员被隔离。其他三分之二是非直接损失，表现为不断减少的消费者信心和商业行为以及紧缩的金融市场。

不过格奥尔基耶娃也强调，当前的金融系统比2008年金融危机之前更具抵御能力。目前最大的挑战是解决不确定性。她表示，无论如何，2020年的全球增长水平将低于去年。现在还很难预测会下滑多少，这都取决于疫情如何发展，以及各国采取行动的及时性和有效性。卫生系统和应对能力较脆弱的国家尤其面临挑战，她呼吁通过全球协调机制来加速恢复需求和供给。

格奥尔基耶娃指出，在财政方面，首要事项是确保足够的一线卫生相关开支来保护人民的福祉、照料病人、减缓病毒传播。其次，宏观金融政策方面需要采取行动，以解决对供需的冲击。由于需求减弱，还将需要采取额外的政策来刺激需求并确保充足的信贷供给。再次，也需要充足的资金流来抵消金融稳定性面临的风险。

格奥尔基耶娃表示，IMF有着约1万亿美元的总借贷能力,并已通过其紧急融资设施为潜在需要支持的低收入和新兴市场国家快速拨付了约500亿美元。其中，最贫穷的国家可以通过快速信贷基金以零利率获得100亿美元贷款。IMF还将通过«灾难控制和救济信托基金»，为合格国家提供债务减免。

当天，国际货币与金融委员会（IMFC）召开电话会议，并发表关于新冠肺炎疫情的声明，呼吁IMF成员团结一致应对疫情挑战。

声明称，国际货币基金组织189个成员应团结一致，共同应对与新冠肺炎疫情有关的全球性挑战。我们向所有受疫情影响的各方表示同情。疫情对经济和金融影响也扩大到全球范围，造成不确定性，并使近期经济前景受到破坏。我们决心提供必要的支持，以缓解有关影响，特别是对最脆弱国家的影响。我们呼吁国际货币基金组织利用现有的所有融资工具，向有需要的成员国提供帮助。我们相信，通过共同努力，我们将克服面对的挑战，恢复使所有人受益的经济增长和繁荣。

国际货币与金融委员会由24位理事组成，通常每年举行两次会议。IMF日常工作由执董会执行，其工作受国际货币与金融委员会指导。