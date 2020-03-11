阿拉木图将加强对疫情国家旅客的检测

哈通社/阿拉木图/3月11日 – 阿拉木图市市长巴赫特詹·萨根塔耶夫10日主持召开关于加强新冠病毒防疫措施的会议。

截至目前，全球已有103个国家通报发现新冠肺炎确诊病例。

阿拉木图市地区防疫指挥部负责人、副市长叶尔詹·巴巴库马罗夫在会上表示，阿拉木图市正在不断强化应对和防控新冠肺炎的相关举措。

阿拉木图国际机场每日入境的国际航班都需接受防疫人员的检测。每天由25名流行病医师和8名医护人员在国际机场值班。从2月1日起，共对1140架次航班和25万人次旅客进行了检测。

目前有12412人正在接受阿拉木图各级医疗机构人员的医学观察。

来自疫情国家的旅客会被安排在制定的医疗机构接受隔离。总计对690人进行的核酸检测结果均为阴性。

此外，对疫情严重国家的公民，已经停止发放外籍劳务许可。

通过与卫生部的密切合作，市区各医疗机构的药品、设备和防护服供应保障一切正常。在防控措施框架内向市区范围内的202所学校、183所幼儿园、18个教育组织和20所中专院校提供了1859份消毒用品。

副市长同时对部分机构的工作提出了批评，称许多区域的防控工作仍存在死角，必须进一步加强相应的防疫措施。

根据会议结果，市长巴赫特詹·萨根塔耶夫下达了进一步强化防疫措施，并加强对疫情国家旅客的检测的指示。

【编译：木合塔尔·木拉提】