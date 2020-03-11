哈乌边境将建立国际贸易经济合作中心

哈通社/努尔苏丹/3月11日--贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫10日在其FaceBook页面发布消息称，在哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边境建立“中亚”国际贸易经济合作中心工作即将启程。

苏勒坦诺夫在发布的消息中写道，建立«中亚»国际贸易经济合作中心工作将于近期启程。关于建立国际贸易经济合作中心，两国领导人在两年前就已达成共识。具体落实方面，哈方与乌兹别克斯坦投资和外贸部长萨尔多尔•乌穆尔扎科夫进行了详细商讨。日前，双方在“丝绸之路”过境点举行了会谈。

据其介绍，国际贸易经济合作中心是与中亚国家贸易合作的重要组成部分。建设计划不仅包括批发和零售设施及其基础设施，还包括重要的运输和物流中心。

部长表示，在世界经济不稳定、价格下跌、新型冠状病毒对国际贸易的影响、旅游业放缓等情况下，这是共同克服危机最好的方法。如今，中亚的人口超过7100万人，是个充满活力的地区。两国间建立积极合作具有非常重要的意义。

据部长介绍，截止2019年底，哈萨斯坦与中亚国家之间的贸易总额达51亿美金，其中与乌兹别克斯坦的贸易总额占60%以上。自2017年起，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间双边贸易的增长率一直保持着30.7％的平均水平。

“因此，建立国际贸易经济合作中心将进一步加强两国间的合作关系。”部长写道。

【编译：阿依波塔】