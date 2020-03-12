世卫组织判定新冠肺炎已经构成全球大流行

哈通社/努尔苏丹/3月12日 -- 世界卫生组织周三宣布，12月份爆发于中国武汉，在全球范围内感染超过11万人的新冠病毒疫情已发展成“全球大流行”。

世卫组织总干事谭德赛在11日发表的讲话中指出，过去两周，中国境外的COVID-19病例增加了12倍，受影响国家的数量增加了两倍。目前，114个国家有11.8万多病例，4291人丧生。

世卫组织预计在未来的几天和几周内，病例数、死亡人数和受影响国家数量将会进一步攀升。

因此，世界卫生组织认为，现在可以确定新冠病毒疫情已构成全球大流行。

谭德塞进一步表示，把目前的情形描述为全球大流行并不能改变已有的对新冠病毒的评估，也并不会改变世界卫生组织的既有行动，也不会影响所有国家做应该做的事。

谭德塞呼吁，所有国家必须采取紧急行动，控制这一已造成4000多人死亡的疫情传播。

世卫组织总干事强调，为了控制疫情，各国必须采取更勇敢的行动。

新冠病毒疫情于2019年12月份出现在中国，目前已蔓延至除极地之外的所有大陆。

值得一提的是，在全球114个国家报告的11.8万例病例中，90%以上的病例仅发生在4个国家，其中两个国家(中国和大韩民国)的疫情已呈明显下降趋势。

81个国家没有报告任何病例，57个国家报告了10例或不到10例病例。

【编辑：木合塔尔·木拉提】