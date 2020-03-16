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    07:17, 16 三月 2020 | GMT +6

    受新冠疫情影响 迪玛希取消欧洲六国巡回演唱会

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    哈通社/努尔苏丹/3月16日 -- 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达伊别尔艮16日通过个人社交媒体发布消息，表示因新冠肺炎疫情影响，取消欧洲六国巡回演唱会后续演出。

    “亲爱的 Dears！悲伤地宣布Arnau tour 演唱会世界巡演推迟。”这样写到。

    据其透露，原定在布拉格、汉堡、杜塞尔多夫、斯图加特和明斯克举办的巡回演唱会活动，因疫情影响而被取消，并将重新安排。

    他表示，与主办方达成协议后，将择日宣布新的日期。

    “我非常感谢您的热爱和认可，而且我知道您和我一样期待着音乐会。但是在这个困难时期，我们首先必须监视我们的健康并采取所有必要的安全措施。我相信，很快我们会以良好的身体和良好的精神见到您的。照顾好自己！”迪玛希说。

    根据此前报道，迪玛希的Arnau tour 巡回演唱会于2月16日在俄罗斯南部城市克拉斯诺达尔拉开帷幕，并随后在在喀山（鞑靼斯坦，俄罗斯）、叶卡捷琳堡（俄罗斯）、里加（拉脱维亚）、莫斯科（俄罗斯）、基辅（乌克兰）举办了巡回演出。

    根据原定计划，该演出行程安排是19日在汉堡（德国）、21日在杜塞尔多夫（德国）、25日在布拉格（捷克共和国）、4月4日在明斯克（白俄罗斯）举行。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 娱乐 迪玛希 黄金储备
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