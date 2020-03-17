阿特劳州志愿者推出民族元素医用口罩

哈通社/阿特劳/3月17日 – 阿特劳州志愿者团队推出了一款带有民族风格装饰元素的医用口罩，并计划将这批口罩免费分发给低收入家庭。

这款口罩的创意来自Assyl collection工作室的创始人、设计师艾思乐·杜兹巴耶娃。

“我们听说药店的口罩脱销，于是萌生了自己动手制作的想法。我们组织了一批志愿者参与这项工作，并发起了一项‘挑战’。工作室暂停了所有的订单，打算完成一天内制作40个口罩的任务。我们制作的是多层、可多次使用的口罩。可以清洗后再次使用。为了让口罩更加美观，上面还用民族元素进行了装饰。 ” 艾思乐·杜兹巴耶娃说。





这位女性企业家计划，将这批口罩免费分发给收入较低的多子女家庭。对于有兴趣订购的客户，艾思乐也不打算拒绝，并表示将会把口罩的收入用于公益慈善项目。

州社会劳动保障机构将为她提供需要帮助的家庭的名录。

“每一个人，都应该在抗击这次疫病的过程中，贡献一份自己的里俩个。我们的口罩计划得到了阿特劳市志愿者，以及‘创业母亲’项目的大力支持。 ” 艾思乐说。

“ 创业母亲 ”项目的参与者、缝纫学徒艾格利姆·别克苏丹克兹认为，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情助力，是每一个公民的责任。

“我们都知道这个传染病的危害严重。听说启动了这个有益又有效果的项目，我自然没法袖手旁观。这是对社会有益的好事。所以，我也来贡献自己的力量。 ” 她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】