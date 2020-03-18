国际奥委会发表声明确认东京奥运会如期举行

哈通社/努尔苏丹/3月18日 —— 据法新社报道，国际奥委会（IOC）日本时间17日夜召开临时执委会会议以及与各国际单项体育联合会（IF）的联席视频会议，再次确认了东京奥运会和残奥会如期举办的方针。

国际奥委会发表声明称：“虽然新冠病毒对准备工作产生了影响，但是举行东京奥运会的立场没有改变。”

声明指出：“在距离奥运会开幕还有四个月时间，目前没有必要在此阶段做出重大决定；并且，此刻的任何猜测都可能会适得其反。”

声明指出，我们将继续以负责任的态度行事，并就2020年东京奥运会的举办首要原则达成共识：

1.保护所有参与者的健康，为遏制病毒尽力。

2. 维护运动员和奥林匹克运动的利益。

针对参赛选手还有43%没有决定下来的现实，国际奥委会指出：今后如果预选无法进行，将以选手在世界上的排行旁和过去的成绩为基础选拔参赛选手。

对于这一决定日本表示欢迎。日本官房长官菅义伟在18日的记者会上表示：对昨天国际奥委会的声明表示欢迎，政府为了把这次盛会办成让运动员和观众都得以安心的大会，将与国际奥委会和东京奥运会组织委员会及东京都紧密合作，切实推进准备工作。

东京都知事小池百合子：“如果说已经决定下来了，国际奥委会一直是这样决定的，国际奥委会将和东京奥运会组织委员会及东京都继续合作。中止和无观众是不可能的。”

在17日的视频会议上，各国际单项体育联合会对于7月24日召开东京奥运会没有提出延期和中止的要求，但是由于世界各国新冠流行，封城和限制移动及外出的举动不断，各国运动员对如期举行纷纷提出异议。