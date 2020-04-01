联合国秘书长：全球应携手应对新冠肺炎疫情考验

哈通社/努尔苏丹/4月1日--联合国秘书长古特雷斯3月31日表示，新冠肺炎疫情是联合国成立以来面临的最大考验，国际社会应加强协调，共同应对。

据新华网报道，古特雷斯当天通过视频发布了联合国《共担责任、全球声援：应对新冠肺炎疫情的社会经济影响》报告。他在致辞中说，面对联合国成立以来最大的考验，国际社会需要作出更强有力、更有效的应对。只有团结一致，抛开政治游戏并认识到困难，才能共同战胜这场危机。

古特雷斯说，国际货币基金组织已经重新评估2020年和2021年全球经济的增长预期，宣布全球经济进入衰退期。因此，报告呼吁全球应对疫情的投入至少应占全球总产值的10%。

古特雷斯强调，由于疫情对弱势国家和群体影响最为严重，因此必须采取果断、具有包容性和创新性的政策行动，提供最大程度的金融和技术支持。各国要重点对妇女、老年人、低薪工人、中小企业以及身处人道危机和冲突环境中的人员实施保护。有关国家还应当提供健康和失业保险，扩大社会保障范围并为企业提供支持等。

在谈到抗疫国际合作时，古特雷斯说，目前还没有形成在世界卫生组织指导下所有国家协调一致的行动，也没有出台一个帮助发展中国家的全球方案。他强调，发达国家帮助欠发达国家提升卫生系统抗疫能力至关重要。

古特雷斯说，为支持中低收入国家有效控制疫情，联合国已设立专门的新冠肺炎疫情应对和重建基金，以最大程度减轻这场危机对人类经济和社会的影响。