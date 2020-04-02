气象组织：新冠疫情影响气候观测

哈通社/努尔苏丹/4月2日--世界气象组织日前表示，全球航班锐减使得通过飞机监测到的气象数据大幅下降，而在许多仍需依靠人工观测的发展中国家，气象观察员所面临的困难也越来越多。气象组织提醒，灾害性天气并不会因为疫情而中止，各国仍需对气象和水文服务给予必要的关注和重视。

气象组织的“全球观测系统 ” 作为全球性的气象情报网，通过地面、船舶和卫星观测网络，向193个成员国家和地区提供气象观测数据，用于气象分析、预报、公告和预警，而新冠疫情正在影响这一系统监测数据的数量和质量。

气象组织秘书长塔拉斯表示：“面对新型冠状病毒全球大流行的严峻挑战，各国气象和水文部门继续全年无休地履行其关键职责。我们向他们保护生命和财产的奉献精神致敬，但同时也注意到他们的工作能力和资源正在受到越来越多的限制。 ”

塔拉斯提醒，气候变和与天气有关的灾害性事件仍将继续出现。而新冠疫情更是加剧了一个国家同时面临多种灾害的风险。因此，各国政府须在应对疫情的同时，关注本国的气候预警及气象观测工作。

气象组织表示，全球观测系统的绝大多数组成部分，如卫星和许多地面观测站，都已实现了全自动或半自动工作，因此，不出意外的话，仍将在未来数周乃至更长的时间里继续保持运转。但假如疫情持续的时间延长，导致观测设备缺乏维修保养，或是无法实施所需的重新部署，就可能引发更大的担忧。

气象组织表示，民航商用航班使用机上的传感器、电脑和通讯系统，收集和处理环境温度、风速风向、湿度和气流等各类气象观测数据，并通过卫星或无线电网络传输到地面基站，每天能够向该组织的“飞机气象资料中继 ” 项目提供70多万条关键数据，是气象预报和气候监测的重要信息来源。

但由于疫情导致大量航班停飞，过去数周以来所获得的数据也随之大幅减少，欧洲地区的情况尤其严重。目前，相关机构正在商讨应对之策。

气象组织表示，大多数发达国家的地面气象观测目前已几乎完全实现自动化，但许多发展中国家仍需依赖人工观测和数据记录，过去两周内，这些国家向气象组织上报的数据量也显著减少。

气象组织基建部门的李斯贾德表示：“观测数据减少对气象预报质量的影响目前仍相对轻微，但未来预报的准确度可能将随着数据量的减少而降低。气象组织将继续关注形势发展，并与成员国合作，尽力降低影响。 ”