法国单日死亡病例创纪录

哈通社/努尔苏丹/4月7日--法国新冠肺炎疫情当地时间6日继续恶化，累计死亡病例升至8911例，单日死亡人数达833人，超越意大利、西班牙等国，现居欧洲国家首位。

据外媒综合报道， 法国卫生部长维兰当晚公布最新疫情统计数据，法国新冠肺炎死亡病例数在大幅攀升。法国医院6日新增死亡病例605例，医院累计死亡病例6494例；养老院累计死亡病例2417例，全法累计死亡病例8911例。

维兰同时确认6日单日死亡病例为833例，这是目前法国单日死亡人数的最高纪录。其他欧洲疫情严重的国家中，6日单日意大利死亡636例，西班牙死亡637例，英国死亡439例。法国在单日死亡人数上，现在排在欧洲国家首位。

确诊病例方面，法国当日新增病例5171例，医院累计确诊病例74390例；养老院累计确诊病例23620例。目前法国国内外媒体已普遍合并医院和养老院病例数，认定法国累计确诊病例已达98010例，法国卫生部方面对此未表异议。另外，目前的法国住院患者人数为29722人，其中重症患者达7072人。

法国新冠肺炎疫情最严重的大巴黎地区确诊病例已升至22583例，死亡病例为2409例，6日死亡271人。大巴黎地区重症患者增至2552人，当日增幅减缓至2%。

法国卫生部长维兰表示，要加大新冠病毒测试力度，将对«最脆弱人群»展开大规模筛查行动，优先考虑老年人、残疾人以及护理他们的专业人员，努力降低养老院等场所的死亡人数。

法国«封城»等一系列管制措施已施行三周，法国内政部长卡斯塔内强调当前绝对不能松懈，法国省长和市长需要采取必要措施限制民众户外锻炼等活动，保证管制措施能够得以严格的贯彻。