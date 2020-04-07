中国将向哈萨克斯坦派遣抗疫医疗专家组

哈通社/努尔苏丹/4月7日 —— 据新冠肺炎疫情信息平台消息，中国医疗专家组将来到哈萨克斯坦助力我国抗疫。

消息称，具有丰富经验的中国医疗专家组将对哈萨克斯坦医护人员的抗击新冠肺炎（COVID-19）工作提供协助，并提供建议和分享抗疫经验。

据了解，托卡耶夫总统于3月24日与中国国家主席习近平通电话时就向哈萨克斯坦派遣中国抗疫医疗专机组问题达成了共识。

目前，哈中双方就通过外交隧道向哈萨克斯坦派遣中国医疗专家组问题进行讨论当中。

7日，哈萨克斯坦卫生部代表与中国国家卫生健康委员会代表举行了网络视频会议。哈方卫生部副部长阿赫塔耶娃和纳德尔沃夫、卫生部责任秘书贾赫斯勒科娃、努尔苏丹和阿拉木图市，以及卡拉干达州医科大学校长和卫生厅厅长、外交部代表，而中方新疆维吾尔自治区卫生健康委员会巡视员张刚强、中国国家卫生健康委员会国际合作司副司长何炤华、中国医疗专家、中国外交部代表和驻哈大使馆代表出席了会议。

视频会议上，双方就由13人组成功中国医疗专家组访华行程、主要合作方向、向哈方医护人员就新冠肺炎领域进行的课题和其他问题进行了讨论。

据了解，中国抗疫医疗专家组由肺科、传染病科、急诊科、流行病学和公共卫生领域的专家组成，预计近日将乘坐专机飞抵首都努尔苏丹。

此外，中国医疗专家组乘坐的专机将搭载第二批中国向哈萨克斯坦提供的人道主义医疗物资。

【编译：小穆】