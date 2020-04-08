哈通社/努尔苏丹/4月8日-- 据新华社消息，4月8日零时起，武汉解除了离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。

«封城»76天后，武汉与外界的通道重新开启。

«经中央批准，按照省市防疫指挥部部署，武汉市解除离汉通道管控，有序恢复对外交通！»8日零时零分，武汉市公安局指挥中心大厅内，值班指挥长高羿手持电台，向全市离汉离鄂通道管控卡点下达指令。随即，在全市的75个国道、省道、高速路出城管控卡点，公安民警、相关工作人员纷纷将反光锥桶、隔离水马、护栏等管制设施一一撤除，一队队小轿车有序通过卡口，驶出武汉。

在武汉龚家岭收费站，现场执勤民警迅速将收费站前的隔离水马拉到道路两侧，出城方向的5个通道全部开放，离汉车辆在执勤民警的引导下，有序进入通过收费站，驶上高速公路。第一个驾车驶入高速的熊先生，准备回黄冈老家，和妻儿团聚。春节前，熊先生的妻子和孩子就已经回到了老家，熊先生因为工作原因暂时留下。武汉«封城»后，他和家人已有76天没有见面。

4月7日，武汉市公安局在全市各个进出城卡点及周边共部署3000多名警力，提前拆除水马、隔离桩等硬质管制隔离设施，并对进出城通道及周边道路交通设施进行全面清理维护，设置交通指示牌，做好远端车辆指引分流准备。

为确保进出城交通高效便捷，武汉警方主动与周边市、县交管部门对接协调，与高速收费站联勤联动，提高进出城车辆通行效率。解除离汉通道管控后，武汉警方密切关注各进出城交通流量，按照«远端观察、中端分流、近端疏导、全线巡逻»的原则，科学设置执勤岗位，避免发生车辆长时间大面积拥堵。



