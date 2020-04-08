世界田联暂停奥运达标期至年底

哈通社/努尔苏丹/4月8日 —— 世界田径联合会8日宣布，受新型冠状病毒的影响，暂停12月前的东京奥运会达标赛。

据报道，在此期间，运动员在任何比赛中取得的成绩都不会被认证并计算入奥运会的参赛资格和世界排名积分，但运动员所创造出的世界纪录等仍将有效。这也就意味着运动员即使在这期间达到了奥运会的参赛标准，也不会被世界田联认可。

此外，自2019年奥运资格赛开始以来，已经达到参赛标准的席位将得以保留，不过也给与各国协会选择参赛运动员的权利。

世界田联主席塞巴斯蒂安科说：“我非常感谢我们运动员委员会和理事会的工作以及反馈，他们认为在这段时间暂停奥运会资格赛，将为运动员为奥运做计划和准备提供更多的确定性。 考虑到各国不同的旅行和政府边境限制，运动员在全球各地参赛机会有可能是不公平的，因此这是解决问题的最佳方式。”

据悉，东京奥组委和国际奥委会上个月作出决定，由于新型冠状病毒的传播，将推迟东京奥运会和残奥会的举行，奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行，而原定于8月25日举行的残奥会将于2021年8月24日至9月5日举行。