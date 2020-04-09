穆迪将哈银行体系评级展望下调为“负面”

哈通社/努尔苏丹/4月9日 —— 据国际文传电讯社报道，国际评级机构穆迪7日发布报告，将哈萨克斯坦银行体系评级展望由“稳定”下调至“负面”，反映在当前不利经营环境下，哈萨克斯坦银行资产质量恶化风险上升，盈利能力下降。

报告称，不利的货币环境和经济增长放缓导致贷款需求持续减少，借款人偿付能力下降，银行经营环境恶化。由于国际油价下跌，以及新冠肺炎疫情对经济造成负面影响，预计2020年哈萨克斯坦GDP增速将由上年的4.5%大幅降至2.5%。

报告认为，近年来，哈萨克斯坦银行业不良贷款率显著下降，但贷款利率上调及本币贬值导致借款人偿付能力下降，不良贷款率恐再度回升，预计到2020年底将升至22%以上，2021年逐步稳定。信贷成本上升、净息差收窄、固定收益债券损失等多重因素叠加，导致银行盈利能力下降。预计未来12-18个月，银行业净收入与资产比值将由上年的4%降至1%-2%。

报告指出，大型银行有望从政府扶持政策中获益。哈萨克斯坦银行体系规模相对较小，政府财政资金充沛，必要时将向银行提供支持，但仅限于大型银行。非原材料行业是哈萨克斯坦经济发展的重要引擎，是实现经济多元化的关键因素。这些行业从业人员数量庞大，是改善民生的重要方向。银行体系健康发展与非原材料行业密切相关，政府势必会对银行业给予支持。

报告认为，预计到2021年底前，哈萨克斯坦银行业资本充足率将保持稳定。同时，银行体系流动性将继续保持较高水平，但存款波动加大及高美元化率导致的风险依然存在。